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В Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября

Елизавета Потейчук
15:55 01.09.2022
Отмечается, что представители МАГАТЭ в течение сегодняшнего дня ознакомятся с рабочим залом ЗАЭС, а затем посетят реакторы.
В Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября
© Фото: РИА Новости
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Глава администрации Запорожской области сообщил, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до 3 сентября. По его словам, миссии продемонстрируют и саму станцию, и атакованные ВСУ социальные объекты.

«В плане на сегодняшний день это посещение рабочего зала, непосредственно реакторы они вряд ли сегодня успеют посмотреть, поэтому миссия будет как минимум еще завтра. Вообще, они планируют до 3-го числа быть, хотя изначально планировалось за сутки посмотреть», - отметил Балицкий в эфире Первого канала.

Кроме того, глава администрации региона добавил, что представители МАГАТЭ в течение сегодняшнего дня ознакомятся с рабочим залом ЗАЭС, а затем посетят реакторы. Вместе с тем Балицкий подчеркнул, что обстрелы Энергодара и территории станции прекратились примерно после 13.00, когда основная колонна миссии МАГАТЭ въехала на освобожденную территорию.

Ранее в Министерстве обороны России проинформировали о попытке украинских вооруженных сил захватить Запорожскую АЭС.

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