МО РФ: молчание спонсоров режима Зеленского подтверждает их участие в подготовке провокации на ЗАЭС

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Западные спонсоры режима Зеленского никак не отреагировали на попытку ВСУ захватить силой Запорожскую АЭС в тот момент, когда туда должна была прибыть миссия МАГАТЭ при поддержке ООН. Это подтверждает факт негласного участия Запада в подготовке провокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение. При этом недалеко от станции ВСУ продолжали вести обстрелы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов