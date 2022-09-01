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МО РФ: молчание спонсоров режима Зеленского подтверждает их участие в подготовке провокации на ЗАЭС

17:55 01.09.2022
В оборонном ведомстве выразили недоумение из-за отсутствия реакции Генсека ООН на действия Киева.
МО РФ: молчание спонсоров режима Зеленского подтверждает их участие в подготовке провокации на ЗАЭС
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Западные спонсоры режима Зеленского никак не отреагировали на попытку ВСУ захватить силой Запорожскую АЭС в тот момент, когда туда должна была прибыть миссия МАГАТЭ при поддержке ООН. Это подтверждает факт негласного участия Запада в подготовке провокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение. При этом недалеко от станции ВСУ продолжали вести обстрелы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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