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МО РФ: заслуживает уважения позиция экспертов МАГАТЭ, выехавших на ЗАЭС, несмотря на обстрелы ВСУ

17:50 01.09.2022
В настоящее время миссия МАГАТЭ прибыла на атомную электростанцию и начала плановую работу при полном обеспечении ее безопасности российской стороной.
МО РФ: заслуживает уважения позиция экспертов МАГАТЭ, выехавших на ЗАЭС, несмотря на обстрелы ВСУ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Позиция генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и экспертов, прибывших на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, несмотря на провокации и обстрелы украинских военных, вызывает уважение. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве добавили, что провокация Киева в день приезда экспертов МАГАТЭ была сорвана росгвардейцами и российскими военными.

В Минобороны заявили, что молчание стран Запада указывает на их негласное участие в подготовке провокации. Между тем отсутствие реакции со стороны Генсека ООН Антониу Гутерриша на действия Киева вызывает не только недоумение, но и ставит под сомнение объективность подходов ООН к ситуации в районе ЗАЭС.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует оставить на станции в Энергодаре на постоянной основе несколько своих представителей. Он отметил, что цель миссии состоит в защите ЗАЭС от ядерной аварии. Эксперты уделят особое внимание аспектам ядерной и радиационной безопасности. Гросси добавил, что миссии удалось собрать много важной информации на ЗАЭС за несколько часов работы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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