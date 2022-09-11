ВСУ выпустили 8 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка

Обстрел города произошел сегодня рано утром.

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В воскресенье утром украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По городу выпустили восемь снарядов 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли рынок возле донецкого железнодорожного вокзала. В результате погибли несколько человек.

А ранее два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле центра Донецка.