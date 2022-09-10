Разрушенное здание и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по рынку в Донецке

По последним данным, в результате удара погибли три человека, пострадали по меньшей мере двое жителей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы первые кадры изнутри донецкого рынка, который подвергся обстрелу со стороны украинских военных. По последним данным, в результате удара погибли три человека, пострадали по меньшей мере двое жителей.

На видео видны разрушенные стены и крыша здания, на земле лежат обломки и тела погибших. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов, в некоторых участках до сих пор есть открытое пламя.

Накануне стало известно, что два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками. ВСУ обстреляли сразу несколько районов города в пятницу, 9 сентября.