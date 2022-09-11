В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причины энергокризиса в Европе

Ян Брацкий
04:50 11.09.2022
По мнению Карин Кнайсль рынок электроэнергии Евросоюза сильно зависит от стоимости газа.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причины энергокризиса в Европе
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Энергетический кризис в Европе спровоцировали политики в Брюсселе, а начался он еще год назад. С таким заявлением вступила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам», далеким от классического рынка спроса и предложения.

«Его (рынок - ред.) около 18 лет назад направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии. Из этого вышло, что рынок получился очень перекошенным. Без технических подробностей, факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, сильно зависит от стоимости газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», - подчеркнула экс-министр.

Ранее Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийства. Именно поэтому она редко дает интервью и предпочитает не появляться на публике.

Энергетический кризис в ЕС стал следствием санкционной политики стран коллективного Запада. На фоне обсуждения предстоящего ценового лимита и введения эмбарго, стоимость энергоносителей резко взлетела, как и цены на продукты, топливо и коммунальные услуги. В ряде европейских городов состоялись протестные демонстрации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:10 В стране и мире
Видео
Праздничные салюты озарили небо Москвы в честь Дня города
19:58 Армия
Видео
Командир батареи «Мста-С» рассказал, как изюмско-балаклейская группировка уничтожает технику ВСУ
17:09 Армия
Видео
МО РФ: проведена операция по переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР
18:00 В стране и мире
Видео
Пушилин назвал тяжелой обстановку в Красном Лимане
21:16 В стране и мире
Видео
«Солнце Москвы»: Путин открыл самое высокое в Европе колесо обозрения
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.