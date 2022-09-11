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Энергетический кризис в Европе спровоцировали политики в Брюсселе, а начался он еще год назад. С таким заявлением вступила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам», далеким от классического рынка спроса и предложения.

«Его (рынок - ред.) около 18 лет назад направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии. Из этого вышло, что рынок получился очень перекошенным. Без технических подробностей, факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, сильно зависит от стоимости газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», - подчеркнула экс-министр.

Ранее Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийства. Именно поэтому она редко дает интервью и предпочитает не появляться на публике.

Энергетический кризис в ЕС стал следствием санкционной политики стран коллективного Запада. На фоне обсуждения предстоящего ценового лимита и введения эмбарго, стоимость энергоносителей резко взлетела, как и цены на продукты, топливо и коммунальные услуги. В ряде европейских городов состоялись протестные демонстрации.