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В Париже задержаны более 100 участников массовых уличных протестов

Ян Брацкий
23:33 10.09.2022
В основном, полиция задерживала вандалов и агрессивно настроенных граждан, пытавшихся нападать на правоохранителей.
В Париже задержаны более 100 участников массовых уличных протестов
© Фото: Sadak Souici, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Массовые задержания произошли в Париже, где сегодня состоялись манифестации сторонников движения «Желтые жилеты» и проукраинских активистов. В руки полицейских попали более 100 человек, сообщила пресс-служба префектуры столичной полиции. В первую очередь правоохранители задерживали «Желтые жилеты» и пытались пресечь акты вандализма агрессивно настроенных манифестантов, выступающих в поддержку официального Киева.

«В ходе вмешательства сотрудников полиции было произведено 103 задержания (93 - за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, 3 - за умышленную порчу имущества, 3 - за неподчинение требованиям полиции, 4 - за насилие в отношении стражей порядка), а также выписано 54 штрафа в течение дня», - цитирует ТАСС сообщение жандармерии.

Неспокойно и в других крупных европейских городах. Так, в центре Кельна на прошлой неделе собрались демонстранты, выступающие в поддержку России. По данным местной полиции, в акции приняли участие порядка 400 человек. Митингующие призывали отменить антироссийские санкций, ввести в действие газопровод «Северный поток - 2» и прекратить оказание военной помощи и поставки оружия на Украину.

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