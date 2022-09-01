МО РФ: военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел боевиков «Кракена»

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При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено. Об этом сообщил на брифинге 1 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, он рассказал об огневом поражении 14-й мехбригады у села Русские Тишки. В результате сорвана попытка наступления на Харьковском направлении, потери противника превысили 50 человек. Как утверждает представитель российского военного ведомства, выжили 56 человек