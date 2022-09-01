МО РФ: в Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц М777

Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В ходе ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины был уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777 под Херсоном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Коломийцы Днепропетровской области», - дополнил Конаашенков.

Ранее стало известно, что ВСУ применяли M777 при обстрелах Энергодара. В результате обстрелов были госпитализированы семь человек. Приводится информация, что двое мирных жителей находятся в тяжелом состоянии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов