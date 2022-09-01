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МО РФ: под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы

14:19 01.09.2022
По данным МО РФ, это связано с большими потерями, низкой оснащенностью вооружением и отсутствием огневой поддержки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, сообщил на брифинге 1 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он объяснил причины, по которым украинские военнослужащие оставили позиции, - это большие потери, низкая оснащенность вооружением и отсутствие огневой поддержки.

Кроме того, у окраины Салтовки военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел националистов «Кракена», в результате большинство из них были уничтожены. Также представитель российского военного ведомства сообщил о ликвидации более 100 украинских военных и 15 единиц военной техники в районе города Часов Яр после ударов ВКС России.

Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как ЗРПК «Панцирь» ВС РФ контролируют небо в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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