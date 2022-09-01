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Пять тысяч выстрелов в минуту: как «Панцири» ВС РФ контролируют небо в ходе спецоперации

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:00 01.09.2022
Российские «Панцири-С1» уничтожают ракеты и беспилотники врага, обеспечивая контроль неба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» выдвигается на боевое дежурство. В случае необходимости он может прямо на ходу обнаруживать и сопровождать любые воздушные цели. Эффективно прикрывая, например, движение колонн военной техники.

Радиолокационная система устанавливает невидимый панцирь высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей, одновременно вести огонь по трем.

На вооружении 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня. Пять тысяч выстрелов в минуту.

Комплекс создавался для защиты военных и промышленных объектов. Эти задачи дивизионы «Панцирей» Западного военного округа выполняют и в зоне проведения специальной операции.

Даже самые грозные боевые машины, такие, например, как Ка-52 «Аллигатор» иногда нуждаются в защите, когда на земле. Прикрытие им обеспечивает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Нападения на аэродром отражались не раз, хотя противник и использовал различные средства. Уничтожали даже баллистические ракеты. Так, одна из украинских «Точек-У» была сбита за 11, а вторая за 13 километров от целей, на которые их направляли.

«Было отражение атаки оперативно‐тактическими ракетами "Точка-У". Также был уничтожен беспилотный лететельный аппарат типа Байрактар», - указал командир батареи «Панцирь-С1» Антон.

Расчету приходилось работать и по беспилотникам, и по «Точке-У». Ракета летит со сверхзвуковой скоростью - на реакцию считанные секунды. Приспособились не только к целям, но и к тактике противника, включая нанесение первого отвлекающего удара.

«Сначала запускают более дешевые варианты, чтобы отвлечь нас, чтобы мы отстреляли весь боекомплект. После этого они начинают запускать либо "Точку-У", либо американские РСЗО. Работаем двумя машинами, несем боевое дежурство. Пока погрешностей не было, и надеемся, что все будет хорошо», - отметил командир расчета «Панцирь-С1» Игорь.

Расчеты сменяют друг друга, но «Панцири» круглосуточно контролируют небо и не только. Если необходимо, они могут уничтожить и наземные цели: пехоту и бронетехнику противника.

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