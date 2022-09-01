Армия МО РФ: более 350 военнослужащих ВСУ уничтожены за сутки при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении Также ВСУ потеряли 31 танк, 22 боевые машины пехоты и 18 других боевых бронированных машин. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку продолжить наступление Николаево-Криворожском направлении. Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией наступающим было нанесено значительное поражение. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», - заявил Конашенков. Ранее в Минобороны сообщили, что попытка Вооруженных сил Украины совершить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях оказалась провальной и привела к большим потерям украинских войск. Так за два дня отражения наступления было уничтожено более 1700 бойцов ВСУ. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика