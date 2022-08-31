МО РФ: за двое суток безуспешных атак уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих

Согласно заявлению МО РФ, за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли также четыре боевых самолета.

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Вооруженными силами России за двое суток было уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 700 украинских военнослужащих», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что силы ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25. Согласно заявлению МО РФ, два украинских Су-25 были сбиты в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов