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МО РФ: попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась

12:43 31.08.2022
Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили более 1 700 украинских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
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Попытка Вооруженных сил Украины совершить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях оказалась провальной и привела к большим потерям украинских войск. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», - заявил Конашенков.

Уточняется, что в районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Для деблокирования подразделений ВСУ было направлено 12 украинских танков, предоставленных Польшей. Часть из них была уничтожена российскими войсками.

«Российскими войсками уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 700 украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Украинские подразделения в ходе боев понесли большие потери в результате активной обороны группировки российских войск.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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