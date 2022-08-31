Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным экс-главы Советского Союза Михаила Горбачева. Он написал им телеграмму.

«Михаил Горбачев был политиков и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», - пишет президент.

Путин считает, что Горбачев старался решить проблемы, с которыми столкнулась в то время страна. Также президент РФ отметил благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачев вел в течение последних лет.

Ранее Дмитрий Песков сообщал о том, что российский лидер направит телеграмму родственникам и близким почившего. Бывший президент Советского Союза скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Скорее всего, его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.