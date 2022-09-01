Директор школы под Харьковом рассказала, какому предмету будут уделять особое внимание

В освобожденные города и поселки продолжают идти гуманитарные конвои с «грузом знаний». Фуры заполнены всем, что необходимо ученикам. Везут рабочие тетради, канцелярские наборы и тысячи новых учебников.

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В День знаний 1 422 школы открыли свои двери сегодня в Донбассе и на освобожденных территориях. В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях за парты сели 326 438 учеников.

Как заявили в Минобороны, Россия сделает все необходимое для безопасности детей. Все учебные заведения и прилегающие к ним территории проверены саперами и кинологами. Сотрудники военной полиции взяли школы под усиленную охрану.

В освобожденные города и поселки продолжают идти гуманитарные конвои с «грузом знаний». Фуры заполнены всем, что необходимо ученикам. Везут рабочие тетради, канцелярские наборы и тысячи новых учебников. В том числе по русскому языку, который в последние годы практически исчез из украинских школ.

«У нас не хватает учителей русского языка. Сейчас ищем упорно... В некоторых школах не читался русский язык. В некоторых читался совсем чуть-чуть. Сейчас русскому языку, конечно, уделяется очень большое внимание», - сказала директор школы Елена Битюцкая.

В новой школьной программе изучение украинского языка также останется обязательным. Но сама программа изменится согласно образовательным стандартам России.

На освобожденные территории уже приехали тысячи учителей из разных регионов страны. В одной только Запорожской области 1 сентября ждут 500 российских преподавателей. А местные педагоги этим летом прошли дополнительную подготовку в Крыму.

Координаты всех учебных заведений уже отправлены в ООН, гуманитарным организациям, а также руководству Украины. Минобороны России требует от Киева исключить эти объекты из списка целей ВСУ, а международное сообщество просят принять эффективные меры, чтобы не допустить обстрелов.