«Чтобы от сердца отлегло»: саперы Центра разминирования проверили школы Мариуполя перед 1 сентября

Российские саперы обследовали все школы в Мариуполе, а также маршруты, по которым дети пойдут 1 сентября.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Перед 1 сентября у специалистов Международного противоминного центра (МПЦ) Минобороны России особая задача: проверить школы. Для этого специалисты мобильного инженерного комплекса разминирования готовят необходимое оборудование.

В машине - вся самая современная техника. От комплекса «Сфера», что способен заменить в труднодоступных местах глаза и уши сапера, до робота-вездехода «Скарабей».

Досмотровый комплекс «Скарабей» позволяет безопасно для сапера и оператора исследовать всю территорию. Так, на газоне возле школы весьма вероятно могут находиться противопехотные мины - те самые «лепестки».

Задача: обследовать все школы в Мариуполе, а также маршруты, по которым дети пойдут 1 сентября. От вооруженных сил Украины можно ждать любых провокаций.

Все чаще военные противника прибегают к тактике террористов, поэтому подобные проверки перед Днем знаний точно не лишние.

«Стоит задача проверить 15 объектов, убедиться в безопасности подходов и безопасности самих помещений. Дополнительно пройти еще раз. Это уже неоднократно делалось. Подготовительные мероприятия велись заблаговременно, сегодня заключительный этап, чтобы от сердца отлегло», - объяснил заместитель командира отряда разминирования МПЦ ВС РФ Богдан.

Минно-розыскная собака «Сет» впервые в школе. Необходимо обойти и обнюхать все коридоры, каждый класс и даже актовый зал. Вместе со своим вожатым они уже 3,5 года. Были и в Сирии, но здесь, в Мариуполе - работы куда больше.

«В основном работает он. Я просто контролирую, помогаю ему. Он своим чудо-носом ищет взрывоопасные предметы», - рассказал вожатый минно-розыскной собаки МПЦ ВС РФ с позывным «Сет».

Эта, 60-ая школа - в приморском районе Мариуполя и состояние ее сейчас - практически идеальное. Учебным заведениям на левом берегу города повезло куда меньше.

На примере 41-й школы города Мариуполя, которая находится недалеко от комбината «Азовсталь», можно оценить последствия обстрелов. От кабинета русского языка даже стен не осталось.

Украинские снаряды разрушили несколько кабинетов. Не осталось ни одного целого окна. Саперы здесь уже отработали, в школе безопасно. Теперь необходимо привести ее в порядок.