Аттракцион невиданной щедрости: как Запад не дает Киеву «соскочить с иглы» конфликта с Россией

На этой неделе Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других западных политиков.

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На этой неделе Киев один за другим посещали высокие западные гости. Первым с необъявленным визитом приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ситуация на Украине вступает в критический период, заявил глава американского внешнеполитического ведомства, и призвал Запад не уменьшать поток помощи Киеву.

Такую же точку зрения на немецкой базе «Рамштайн» выразил и глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, бои на Украине затянутся на месяцы и подтвердил тезис о том, что сейчас в боевых действиях наступила критическая фаза.

Белый дом на минувшей неделе рассказал о выделении еще почти 700 миллионов долларов на военные нужды Украины, и заявил о готовности подписать новый пятилетний план поддержки. Всего с начала года США объявили о поставках на Украину вооружений на сумму более 13 миллиардов долларов. В конце августа был транш на еще три миллиарда, а на новый финансовый год Белый дом запросил у Конгресса еще почти 12 миллиардов долларов на нужды Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, Соединенные Штаты намерены продолжать вводить персональные санкционные меры в отношении россиян, которые поддерживают спецоперацию. Об этом заявил координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен. Он открыто пригрозил россиянам.

«Я говорю россиянам, что завтра может быть хуже. Поддержка официальной линии Кремля будет иметь неприятные последствия. Как и когда будут предприняты меры, будет известно уже скоро», - сказал он.

Санкциями, отменой виз и прочей сегрегацией россиян уже не удивить и не напугать. Но заслуживает внимания сам факт того, что Запад откровенно и открыто стал говорить о своем желании наказать каждого из «нехороших русских».

Подробнее о западной коалиции, воюющей с Россией вне поле боя, - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».