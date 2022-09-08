Боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные ракеты войдут в новый пакет помощи США Украине

Ранее президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.

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Архив: доставка боеприпасов для РСЗО HIMARS, Афганистан

Боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM) войдут в новый пакет военной помощи США Украине. Об этом говорится в заявлении Пентагона 8 сентября.

«Пакет включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, четыре 105-миллиметровые гаубицы и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, на Украину доставят 100 бронированных высокомобильных многоцелевых транспортных средств (HMMWV), полтора миллиона патронов, более 5 000 противотанковых систем, 1 000 155-миллиметровых противотанковых снарядов (RAAM), 50 бронированных транспортных средств медицинского назначения, дополнительную амуницию и оружие.

Ранее президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов. Всего, по подсчетам экспертов, сумма военной помощи уже превысила 10 миллиардов долларов, аналитики считают, что такие масштабы подрывают экономику США и угрожают национальной безопасности.