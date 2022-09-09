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В США анонсировали санкции против поддерживающих СВО россиян

Ян Брацкий
23:56 09.09.2022
Ранее первый заместитель главы Минфина США Адевале (Уолли) Адейемо заявил об избыточности антироссийских санкций.
В США анонсировали санкции против поддерживающих СВО россиян
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Власти США продолжат оказывать санкционное давление на россиян, поддерживающих специальную военную операцию по защите мирного Донбасса. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», - цитирует ТАСС слова О'Брайена, работающего в структуре Госдепартамента США.

Подробности относительно того, как и когда это будет сделано он обещал сообщил позже.

Ранее власти США выразили озабоченность по поводу того, что введенные против России санкции могут оказаться избыточными. Как отметил первый заместитель министра финансов Адевале (Уолли) Адейемо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, Белый Дом беспокоят растущее негативное влияние ограничительных мер на экономику западных стран и растущая инфляция.

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