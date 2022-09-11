Лавров предупредил о последствиях откладывания Украиной переговоров с Россией

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу.

«Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», - сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он также добавил, что Москва знает, как достигать своих целей.

В мае в МИД РФ заявляли, что переговоры на паузу поставили украинские партнеры, Россия, в свою очередь, готова их продолжать. В Кремле между тем отметили, что у Киева полностью отсутствует желание продолжать переговорный процесс.