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В МИД назвали условие для возвращения России к переговорам с Украиной

Максим Крюков
12:12 19.05.2022
По словам замглавы МИД РФ, Москва примет предложение в случае готовности украинской стороны.
В МИД назвали условие для возвращения России к переговорам с Украиной
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, если готовность к этому выразит Киев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», - приводит слова Руденко «Интерфакс».

Ранее Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговоры с Москвой. По словам представителя Кремля, в настоящий момент переговорный процесс не продвигается.

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