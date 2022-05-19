В МИД назвали условие для возвращения России к переговорам с Украиной

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, если готовность к этому выразит Киев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», - приводит слова Руденко «Интерфакс».

Ранее Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговоры с Москвой. По словам представителя Кремля, в настоящий момент переговорный процесс не продвигается.