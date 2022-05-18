Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговоры с Москвой

В настоящий момент переговорный процесс не продвигается, заявил представитель Кремля.

© Фото: Максим Гучек, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговорный процесс с Москвой.

«Переговоры действительно не продвигаются. Мы констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», - сказал представитель Кремля.

Еще в марте глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что переговоры Москвы и Киева идут медленно и тяжело. А в начале мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о стагнации российско-украинских переговоров.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что операция проводится с целью защитить жителей Донбасса, демилитаризовать и денацифицировать Украину.