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Handelsblatt: встреча лидеров России и Китая станет сигналом поддержки Москвы

Ян Брацкий
01:39 11.09.2022
Ранее в Китае заявили, что совместное противодействие гегемонии США в мире является важным направлением стратегического взаимодействия России и Китая.
Handelsblatt: встреча лидеров России и Китая станет сигналом поддержки Москвы
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина станет четким сигналом поддержки Москвы со стороны официального Пекина. Такого мнения придерживается газета Handelsblatt.

«Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы», - говорится в материале издания.

По мнению автора статьи недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил и без того натянутые отношения между КНР и США, в то же время еще более сблизил позиции Москвы и Пекина.

Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу заявил, что совместное противодействие гегемонии США в мире является важным направлением стратегического взаимодействия России и Китая.

Он уточнил, что американцы рассматривают РФ и КНР как стратегических соперников и проводят двойное сдерживание, чтобы удержать свое господство в мире. Так, идет бесконтрольная экспансия НАТО на восток, Штаты также глубоко вмешиваются в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы сдерживать развитие через Тихий и Индийский океаны, пояснил он. Ли Чжаньшу добавил, что стратегическое взаимодействие и совместная борьба двух стран с гегемонией и политикой силы с этой точки зрения будет только нарастать.

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