В стране и мире Китай намерен вместе с Россией бороться с гегемонией США Анна Касаткина Американцы рассматривают РФ и КНР как стратегических соперников, отметил спикер китайского парламента Ли Чжаньшу. © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости Читайте нас на: Совместное противодействие гегемонии США в мире является важным направлением стратегического взаимодействия России и Китая. Об этом заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу. «Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия - это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы», - сказал он в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Ли Чжаньшу уточнил, что американцы рассматривают РФ и КНР как стратегических соперников и проводят двойное сдерживание, чтобы удержать свое господство в мире. Так, идет бесконтрольная экспансия НАТО на восток, Штаты также глубоко вмешиваются в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы сдерживать развитие через Тихий и Индийский океаны, пояснил он. Ли Чжаньшу добавил, что стратегическое взаимодействие и совместная борьба двух стран с гегемонией и политикой силы с этой точки зрения будет только нарастать. Ранее в Китае назвали США главным виновником украинского кризиса. Расширение НАТО на восток подтверждает законность опасений России, заявил обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика