Бербок не ответила на вопрос Кулебы о поставках танков Киеву

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не дала точного ответа на вопрос министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поставках Киеву немецких танков Leopard. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Тема отправки вооружения Украине несколько раз обсуждалась во время визита Бербок. Несмотря на это, как утверждают журналисты, немецкий государственный деятель отреагировала на требования киевских властей «сдержанно», «неохотно» и «осторожно».

«По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», - сказала она в ответ на слова главы украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев ночным поездом. Это уже второй визит главы МИД ФРГ на Украину. Во время своего визита она заявила, что Германия продолжит поставлять Киеву вооружения в течение следующих нескольких месяцев.