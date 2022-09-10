Бербок сделала новое заявление по поводу поставок вооружения Украине

Бербок прибыла в Киев в ночь на 10 сентября, это уже второй визит министра иностранных дел ФРГ на Украину.

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Германия продолжит поставлять Украине вооружения в течение следующих нескольких месяцев. Об этом заявила глава МИД страны Анналена Бербок во время визита в Киев.

«Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений... Нам необходимо сохранить поддержку за счет (поставок. - Прим.ред.) вооружений в течение следующих нескольких месяцев», - цитирует ее ТАСС.

Бербок прибыла в Киев в ночь на 10 сентября, это уже второй визит министра иностранных дел ФРГ на Украину. По ее словам, помимо поставок вооружений, ФРГ продолжит оказывать стране гуманитарную и финансовую помощь.

Под материалом издания Die Welt о поездке министра Бербок раскритиковали читатели. Немцы посчитали, что она представляет интересы не Берлина, а Киева, а потому ей лучше оставаться на Украине и не возвращаться в Германию.