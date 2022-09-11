Publico: Португалия за полгода не выдала россиянам ни одной «золотой визы»

При этом Служба по делам иностранцев и границ получила с февраля по август десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

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С начала специальной военной операции на Украине португальские власти отказали в выдаче «золотых виз» всем гражданам России. При этом Служба по делам иностранцев и границ получила с февраля по август десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

«С момента приостановки в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и пограничников (SEF) получила десять заявлений на получение этих виз от российских граждан, и все они были отклонены», — передает Publico.

Всего же за последние десять лет гражданам России выдали более 430 португальских «золотых виз». Общий объем инвестиций составил свыше 277 миллионов евро.

Напомним, на днях в Евросоюзе окончательно утвердили решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября.

Ранее «Звезда» разъяснила, каким образом страны - участницы Европейского союза будут выдавать визы россиянам после того, как упрощенный режим выдачи такого документа перестанет действовать. В частности, среди последствий заморозки решения - возрастание сбора за оформление визы, он увеличится с 35 до 80 евро.