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Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам

Анна Назайкина
18:26 06.09.2022
В частности, приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам РФ должны стать гуманитарные причины, в последнюю же очередь – туристические цели.
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Сегодня в Еврокомиссии заявили, что уже с понедельника, 12 сентября, может заработать решение о приостановке облегченного визового режима ЕС с Россией. После принятия такой меры для россиян может многое измениться в вопросе «шенгена».

Так, приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам РФ должны стать гуманитарные причины, в последнюю же очередь – цели, касающиеся туристических поездок. Также Консульствам ЕС рекомендовали проверять тех россиян, у которых есть «шенген», на предмет угрозы безопасности Европы и международным отношениям.

Кроме того, утверждается, что в Европейской комиссии могут пересмотреть визы, которые ранее были выданы россиянам. Отметим, что в настоящий момент их обладателями являются около миллиона граждан Российской Федерации.

Еще одно последствие приостановки облегченного режима - теперь сбор за оформление визы вырастет с 35 до 80 евро, а срок выдачи может доходить до шести месяцев. Также было добавлено, что количество долгосрочных и многократных виз для граждан РФ либо значительно уменьшится, либо вообще будет сведено к нулю.

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