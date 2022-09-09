В ЕС окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Совет ЕС окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией.
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В ЕС окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Совет ЕС окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией.
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