Также снаряды падали на Горловку, Ясиноватую и Докучаевск.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Ночью по Донецку вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра. Несколько мин упали и неподалеку от шахты Калинина в Горловке. Также обстрелян крупный медицинский комплекс. В результате прямого попадания загорелась кровля больницы, а в соседних домах выбило окна.

Жертвы и пострадавшие были в результате другого обстрела. Вчера мины разорвались в парке кованых фигур в Донецке. Удалось даже запечатлеть момент «прилета» у троллейбусной остановки. Погибли два человека. Еще пятеро ранены.

«Это 155-мм артиллерийский снаряд, производства США. Того же калибра, что и французские боеприпасы. Но этот снаряд точно американский. Сегодняшняя атака совершена из дальнобойных орудий, возможно, из самоходных артиллерийских установок «Цезарь» с американскими боеприпасами», - говорит привлеченный эксперт Совместного центра по контролю и координации Адриан Буке.

А уже вечером снаряд попал в кровлю больницы имени Калинина. К счастью, пациентов в ней уже не было. Никто не пострадал. Пожар быстро потушили.

Всего за сутки украинские войска обстреляли несколько городов Донецкой Народной Республики. Снаряды также падали на Горловку, Ясиноватую и Докучаевск. В результате погибли 7 мирных жителей и 27 получили ранения.