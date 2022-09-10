В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Прилеты» по парку и больнице: последствия массового обстрела Донецка украинскими войсками

Павел Кутаренко
Сергей Лебедев
09:42 10.09.2022
Также снаряды падали на Горловку, Ясиноватую и Докучаевск.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Ночью по Донецку вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра. Несколько мин упали и неподалеку от шахты Калинина в Горловке. Также обстрелян крупный медицинский комплекс. В результате прямого попадания загорелась кровля больницы, а в соседних домах выбило окна.

Жертвы и пострадавшие были в результате другого обстрела. Вчера мины разорвались в парке кованых фигур в Донецке. Удалось даже запечатлеть момент «прилета» у троллейбусной остановки. Погибли два человека. Еще пятеро ранены.

«Это 155-мм артиллерийский снаряд, производства США. Того же калибра, что и французские боеприпасы. Но этот снаряд  точно американский. Сегодняшняя атака совершена из дальнобойных орудий, возможно, из самоходных артиллерийских установок «Цезарь» с американскими боеприпасами», - говорит привлеченный эксперт Совместного центра по контролю и координации Адриан Буке.

А уже вечером снаряд попал в кровлю больницы имени Калинина. К счастью, пациентов в ней уже не было. Никто не пострадал. Пожар быстро потушили.

Всего за сутки украинские войска обстреляли несколько городов Донецкой Народной Республики. Снаряды также падали на Горловку, Ясиноватую и Докучаевск. В результате погибли 7 мирных жителей и 27 получили ранения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:28 В стране и мире
Бербок прибыла в Киев ночным поездом
08:21 В стране и мире
США в ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
07:50 В стране и мире
Власти Запорожья заявили, что Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС
06:16 В стране и мире
В Чехии допустили прекращение членства Венгрии в ЕС из-за России
04:53 В стране и мире
Видео
Французский эксперт показал снаряды США, которыми ВСУ обстреляли центр Донецка
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.