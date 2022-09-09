В стране и мире ВСУ прицельно обстреляли больницу Калинина в Донецке Анна Касаткина Пожарные пытаются локализовать возгорание, несмотря на продолжающиеся обстрелы. © Видео: Петр Лундстрем Telegram © Фото: Петр Лундстрем Telegram Читайте нас на: В Донецке из-за обстрелов загорелась больница имени Калинина. Видео в своем Telegram-канале опубликовал музыкант Петр Лундстрем. «Прямо сейчас. Больница Калинина. Управляемые удары. Возгорание кровли», - написал он. Лундстрем добавил, что на месте, несмотря на продолжающиеся удары, работают экстренные службы. Украинские войска 9 сентября устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика