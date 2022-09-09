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ВСУ прицельно обстреляли больницу Калинина в Донецке

Анна Касаткина
20:58 09.09.2022
Пожарные пытаются локализовать возгорание, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
© Видео: Петр Лундстрем Telegram © Фото: Петр Лундстрем Telegram
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В Донецке из-за обстрелов загорелась больница имени Калинина. Видео в своем Telegram-канале опубликовал музыкант Петр Лундстрем.

«Прямо сейчас. Больница Калинина. Управляемые удары. Возгорание кровли», - написал он.

Лундстрем добавил, что на месте, несмотря на продолжающиеся удары, работают экстренные службы.

Украинские войска 9 сентября устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения.

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