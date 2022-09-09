ВСУ прицельно обстреляли больницу Калинина в Донецке
Пожарные пытаются локализовать возгорание, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
© Видео: Петр Лундстрем Telegram © Фото: Петр Лундстрем Telegram
В Донецке из-за обстрелов загорелась больница имени Калинина. Видео в своем Telegram-канале опубликовал музыкант Петр Лундстрем.
«Прямо сейчас. Больница Калинина. Управляемые удары. Возгорание кровли», - написал он.
Лундстрем добавил, что на месте, несмотря на продолжающиеся удары, работают экстренные службы.
Украинские войска 9 сентября устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения.