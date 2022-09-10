Французский эксперт показал снаряды США, которыми ВСУ обстреляли центр Донецка

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Центр Донецка был обстрелян из дальнобойных орудий. Возможно, из самоходных установок «Цезарь» с американскими боеприпасами. К такому выводу пришел Адриан Боке - бывший французский военнослужащий, который в качестве эксперта идентифицирует иностранное вооружение вместе с коллегами из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в ДНР.

«Это 155-мм артиллерийский снаряд, производства США, того же калибра, что и французские боеприпасы. Но этот снаряд - точно американский. Сегодняшняя атака совершена из дальнобойных орудий, возможно, из самоходных артиллерийских установок "Цезарь" с американскими боеприпасами. К моему великому сожалению, сегодня погибли два человека», - рассказал военный эксперт.

ВСУ открыли огонь по центру Донецка накануне. Среди погибших оказался пенсионер. Мужчина просто отдыхал на скамейке, когда осколок попал ему в шею. Еще пятеро жителей столицы Донецкой Народной Республики получили тяжелые ранения. Ближе к вечеру украинские военные ударили еще по одному центральному району города - снаряд попал в кровлю больницы имени Калинина. Возгорание удалось потушить только благодаря оперативности специальных служб.

За сутки украинские националисты обстреляли несколько городов ДНР. Кроме столицы, снаряды падали на Горловку, Ясиноватую, Докучаевск. И это не боевые, а террористические действия, в результате которых погибли семеро мирных жителей, а 27 человек получили ранения.