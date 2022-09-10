Хачанов не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США

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Карен Хачанов не сумел пробиться в финал Открытого чемпионата США, проиграв в полуфинальном матче норвежцу Касперу Рууду в четырех сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 59 минут.

Рууд впервые сыграет в финале US Open, до этого он не проходил в Нью-Йорке дальше третьего раунда. Представитель Норвегии, занимающий седьмую строчку в рейтинге ATP, повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В этом сезоне 23-летний спортсмен дошел до финала французского «Ролан Гаррос».

В финале Рууд поборется за титул чемпиона с испанцем Карлосом Алькарасом, который одолел в 1/2 финала US Open американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча закончилась со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 19 минут.

Для 26-летнего Хачанова это был первый полуфинал в рамках турниров Большого шлема. До этого его лучшим показателем был выход в четвертьфинал французского «Ролан Гаррос» (2019), британского «Уимблдона» (2021) и Открытого чемпионата США (2022).