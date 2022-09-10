Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа

Они забрали множество предметов и устройств.

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Накануне у сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа агенты Федерального бюро расследований провели более 35 обысков. Об этом сообщил экс-советник предыдущего президента США Стив Бэннон.

«ФБР провело не менее 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA и сторонников Трампа», — рассказал Бэннон в интервью журналисту Чарли Кирку.

По его словам, агенты при обыске действовал очень жестко. Они выбивали двери и валили на землю людей. Также они забрали множество предметов и устройств.

Напомним, ранее в поместье Дональда Трампа прошел обыск. В Республиканской партии США действия сотрудников Федерального бюро расследований сравнили с тактикой гестапо.

В итоге бывший американский президент назвал Джо Байдена «врагом государства».