Трамп назвал Джо Байдена «врагом государства»

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Дональд Трамп назвал Джо Байдена, сменившего его на посту президента Соединенных Штатов, «врагом государства». Таким образом бывший американский лидер высказался после обвинений от действующего главы США, считающего своего предшественника угрозой основам республики.

«Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует», - заявил Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Экс-президент также высказал мнение, что речь Байдена, в которой он назвал трампистов воплощением экстремизма, была пропитана злобой.

«Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил», - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден указал, что все члены движения MAGA (Make America Great Again) представляют опасность для равенства и демократии в США. Позже ему пришлось уточнять, что не считает угрозой государству каждого сторонника Трампа.