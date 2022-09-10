Читатели Die Welt попросили Бербок остаться на Украине

Немцы считают, что министр представляет интересы Киева, а не Берлина.

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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали МИД страны Анналену Бербок за ее незапланированный визит на Украину и попросили не возвращаться в Германию. По их мнению, Бербок представляет интересы Киева, а не Берлина.

«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!», - написал один из читателей. «Пусть останется там, она в Германии не нужна», - добавил другой комментатор.

Еще один читатель предположил, что Бербок нравится путешествовать вместо того, чтобы «серьезно работать дома», другой предположил, что министру комфортнее на Украине, чем со своими избирателями в Германии, пишет РИА Новости.

Бербок прибыла в Киев в ночь на 10 сентября, это уже второй визит министра иностранных дел ФРГ на Украину. По ее словам, Германия продолжит поддерживать страну поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью.