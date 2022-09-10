МО РФ: проведена операция по переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР
В Минобороны России заявили о проведении операции по переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что было принято решение о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма для наращивания сил на Донецком направлении.
«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», - сказал он.
Отмечается, что в ходе операции по переброске по врагу наносилось мощное огневое поражение - применялась авиация, ракетные войска и артиллерия.
Сегодня из брифинга МО России стало известно, что в районах Балаклеи и Чугуева ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинского националистического батальона «Кракен».
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.