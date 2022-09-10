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МО РФ: проведена операция по переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР

17:09 10.09.2022
В ходе операции по врагу наносилось мощное огневое поражение - применялась авиация, ракетные войска и артиллерия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России заявили о проведении операции по переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что было принято решение о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма для наращивания сил на Донецком направлении.

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Отмечается, что в ходе операции по переброске по врагу наносилось мощное огневое поражение - применялась авиация, ракетные войска и артиллерия.

Сегодня из брифинга МО России стало известно, что в районах Балаклеи и Чугуева ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинского националистического батальона «Кракен».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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