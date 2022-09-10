В МО РФ сообщили о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма

Соответствующее решение было принято для наращивания усилий на Донецком направлении.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении», - сказал он.

Представительства военного ведомства уточнил, что для этого проводилась трехдневная операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Отмечается, что операция проводилась с отвлекающими мероприятиями.

Россия начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

По последним данным российского военного ведомства, в ходе спецоперации удалось уничтожить 293 самолета, 152 вертолета, 1 929 беспилотников, 374 ЗРК, 4 870 танков и других боевых бронемашин, 830 РСЗО, 3 375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 432 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.