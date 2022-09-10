МО РФ: в районах Балаклеи и Чугуева поражены пункты временной дислокации нацформирования «Кракен»

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Штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» поражены в районах Балаклеи и Чугуева в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области», - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике поражен пункт управления 54-й механизированной бригады. Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц техники, отметил представитель МО.