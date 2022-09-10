В Новой Каховке прогремели шесть взрывов
По информации городских властей, сработала система ПВО.
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели шесть взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
«В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов», - заявили городские власти.
В пятницу при обстреле Вооруженными силами Украины Новой Каховки погибли минимум три человека.
С конца августа украинские войска ведут постоянные обстрелы населенных пунктов в Херсонской области. В результате есть погибшие и пострадавшие, разрушены десятки жилых домов, школы, повреждены газопровод, водопровод, электросети.