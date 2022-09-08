В стране и мире В Новой Каховке подтвердили гибель трех мирных жителей после обстрела ВСУ Анна Касаткина Украинские военные обстреляли центр города, сообщили в администрации Каховского района. © Видео: novorossia_win, Вконтакте © Фото: novorossia_win, Вконтакте Читайте нас на: Минимум три человека погибли при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. «Центр города. Все гражданские», - сказал он в беседе с ТАСС. С конца августа ВСУ ведут постоянные обстрелы населенных пунктов в Херсонской области. В результате есть погибшие и пострадавшие, разрушены десятки жилых домов, школы, повреждены газопровод, водопровод, электросети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика