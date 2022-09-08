В Новой Каховке подтвердили гибель трех мирных жителей после обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли центр города, сообщили в администрации Каховского района.
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Минимум три человека погибли при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«Центр города. Все гражданские», - сказал он в беседе с ТАСС.
С конца августа ВСУ ведут постоянные обстрелы населенных пунктов в Херсонской области. В результате есть погибшие и пострадавшие, разрушены десятки жилых домов, школы, повреждены газопровод, водопровод, электросети.