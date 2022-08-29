Удар ВСУ по Новой Каховке привел к взрывам с пострадавшими среди мирного населения

После очередного удара ВСУ по Новой Каховке начался пожар, есть значительные повреждения и пострадавшие.

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ВСУ накрыли огнем Новую Каховку в Херсонской области вечером в понедельник 29 августа. В результате обстрелов зафиксированы несколько взрывов, начались пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. Оперативной информацией после атаки ВСУ с ТАСС поделился глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Есть пострадавшие. Повреждения очень сильные. Продолжает гореть и взрываться», - сообщил Леонтьев.

Глава районного ВГА отметил, что еще предстоит оценить последствия выходки националистов, уточнить, сколько именно зданий повреждено и сколько человек были ранены.

Напомним, что ВСУ уже сутки обстреливают населенные пункты Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.