США будут наказывать покупателей российской нефти

Экономисты полагают, что расплачиваться за данное решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе, расходы которых вырастут из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

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Власти США намерены наказывать физические лица и компании, которые продолжат закупать российскую нефть дороже тех ценовых ограничений, которые в настоящее время готовятся официальным Вашингтоном. Об этом заявило министерство финансов страны.

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», - приводит РИА Новости цитаты ведомства.

Напомним, в начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть.

В Кремле в ответ на это предупредили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.