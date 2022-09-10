США будут наказывать покупателей российской нефти
Власти США намерены наказывать физические лица и компании, которые продолжат закупать российскую нефть дороже тех ценовых ограничений, которые в настоящее время готовятся официальным Вашингтоном. Об этом заявило министерство финансов страны.
«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», - приводит РИА Новости цитаты ведомства.
Напомним, в начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть.
В Кремле в ответ на это предупредили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.