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В Новой Зеландии, предположительно, кит опрокинул лодку с туристами

Максим Крюков
14:34 10.09.2022
В какой-то момент судно, на котором находились женщины старше 50 лет, перевернулось, из-за чего люди оказались в воде.
В Новой Зеландии, предположительно, кит опрокинул лодку с туристами
© Фото: Guo Lei, XinHua, globallookpress
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В результате опрокидывания лодки в Гуз-Бей недалеко от города Кайкоура в Новой Зеландии погибли пять человек, еще шестеро пострадали. По предварительной информации, инцидент произошел из-за кита. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как отмечает издание, ранним утром 11 сентября одиннадцать человек плыли на 8,5-метровой лодке. В какой-то момент судно, на котором находились женщины старше 50 лет, перевернулось, из-за чего люди оказались в воде.

Предположительно, лодка перевернулась в связи со столкновением с китом, однако точных данных пока нет. Сообщается, что в этом регионе водятся кашалоты, а также горбатые киты.

Сегодня стало известно, что в Сан-Диего (США) реактивный самолет Learjet, состоящий в эскадрилье «Агрессоров», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы военно-морской базы. Инцидент произошел после посадки воздушного судна в 13:17 по местному времени. Лайнер пробил ограждение и остановился в паре метров от воды.

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