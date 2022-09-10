На военно-морской базе в США самолет из эскадрильи «Агрессоров» едва не рухнул в воду

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В Сан-Диего (США) реактивный самолет Learjet, состоящий в эскадрилье «Агрессоров», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы военно-морской базы. Инцидент произошел после посадки воздушного судна в 13:17 по местному времени.

Лайнер пробил ограждение и остановился в паре метров от воды. Сейчас спасатели эвакуируют экипаж самолета. По предварительной версии, причинами произошедшего могли стать неблагоприятные погодные условия: шторм и плохая видимость, сообщает телеканал NBC San Diego.

На кадрах прямой трансляции с места происшествия видно, как на побережье работают сотрудники спецслужб и спасатели. У самолета подломлены шасси и разрушен носовой обтекатель.