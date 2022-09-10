Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для российских туристов

Речь идет только о заморозке договора об упрощении визового режима.

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Финское посольство в Москве опровергло информацию о запрете на въезд в Евросоюз россиянам в туристических целях. Ранее в СМИ появились данные со ссылкой на еврокомиссара Ильву Йоханссон, что будут выдавать визы гражданам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», - передает ТАСС заявление посольства Финляндии.

Напомним, накануне в Евросоюзе окончательно утвердили решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября.

Ранее «Звезда» разъяснила, каким образом страны - участницы Европейского союза будут выдавать визы россиянам после того, как упрощенный режим выдачи такого документа перестанет действовать. В частности, среди последствий заморозки решения - возрастание сбора за оформление визы, он увеличится с 35 до 80 евро.