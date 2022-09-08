В Европе предсказали ослабление санкций из-за успешной политики Путина

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Политика российского президента Владимира Путина выигрывает в борьбе с санкциями стран Запада. Из-за этого Европе рано или поздно придется ослабить давление на Москву, уступив требованиям своего населения, которое недовольно ростом цен. Такое мнение выразил журналист Мэтью Карничниг.

«Нет никаких сомнений, что Путин выигрывает в этом отношении», - приводит обозреватель издания Poltico заявление одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

Журналист указал, что в ЕС возрастают протестные настроения. С приходом холодов люди еще больше прочувствуют тяжесть роста цен на газ, которые почти утроились за последний год.

Напомним, экс-премьер Польши предупредил о крахе промышленности из-за энергетического кризиса. По словам Дональда Туска, упадут десятки лучших заводов.