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На CNN вышел шокировавший американцев сюжет о беженцах с Украины

Ян Брацкий
08:26 09.08.2022
По состоянию на 1 августа, свыше трех миллионов жителей Донбасса и Украины прибыли на территорию России.
На CNN вышел шокировавший американцев сюжет о беженцах с Украины
© Фото: РИА Новости
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Журналиста американского телеканала CNN Ника Робертсона шокировало количество украинских беженцев, направляющихся в Россию. Сюжет об этом вышел на минувшей неделе. По словам обозревателя, украинцы перебираются в РФ целыми семьями и даже берут с собой домашних животных.

Кроме того, на освобожденные от украинских националистов территории едут не только легковые, но и грузовые автомобили с различными товарами на продажу, уточнил Робертсон. На опубликованных телеканалом кадрах видна вереница автомобилей и ни один их них не едет в обратном направлении.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что свыше трех миллионов жителей Донбасса и Украины прибыли на территорию России. Многие из них едут к родственникам, а тех, кому не к кому ехать, организованно отправляют в пункты временного пребывания. Там организовано горячее питание, работают психологи МЧС, есть комнаты досуга ребенка. В этих мобильных центрах беженцы находятся от пары дней до недели. Затем их распределяют и доставляют уже в стационарные центры пребывания: санатории, пансионаты и гостиницы в различных регионах страны. 

В конце мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, народных республик Донбасса или Украины, уточняется в документе. Кроме того, этим правом обладают руководители учреждений, оказывающих образовательные или медицинские услуги. 

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