Путин упростил прием детей-сирот из Донбасса и Украины в гражданство РФ

С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, народных республик Донбасса или Украины.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в тексте указе.

С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, народных республик Донбасса или Украины, уточняется в документе. Кроме того, этим правом обладают руководители учреждений, оказывающих образовательные или медицинские услуги.